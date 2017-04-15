Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli, "Pazar akşamı Turgutlu'da, Türkiye'de ve tüm mazlum coğrafyalarda 'evet'in zaferi kutlanacak." dedi.



Subaşı Mahallesi kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Gedizli, yaptığı konuşmada, 16 Nisan'daki halk oylamasında "evet" oyu kullanmaları için destek istedi.



Halk oylaması çalışmalarının artık sonuna geldiklerini belirten Gedizli, "Pazar akşamı Turgutlu'da, Türkiye'de ve tüm mazlum coğrafyalarda 'evet'in zaferi kutlanacak." dedi.



Halk oylaması çalışmaları kapsamında vatandaşlara değişecek olan 18 maddeyi anlatıklarını kaydeden Gedizli, "Hangi kapıyı çalsak, AK Parti ve Erdoğan varsa desteğimiz sizinle, hiç merak etmeyin diyor. Birileri yalanlarla, iftiralarla halkı kandırmaya çalışsa da milletimiz bunlara inanmıyor." ifadelerini kullandı.