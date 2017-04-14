Halk Oylamasına Doğru

İzmir'de aralarında ülkü ocakları vakfı eski ilçe başkanlarının bulunduğu bir grup, pazar günü yapılacak halk oylamasında "evet" oyu vereceğini açıkladı.



Karabağlar ilçesinde bir araya gelen grup üyeleri adına açıklama yapan eski Ülkü Ocakları Karabağlar İlçe Başkanı Ali Can Acar, Türkiye'nin içinde bulunduğu ve sürüklenmeye çalışıldığı kaos ortamından kurtarmak için güçlü bir hükümet modeline ihtiyaç bulunduğunu söyledi.



Halk oylamasına sunulan anayasa değişikliği ile devlet yönetim modelinde çift başlılığın ortadan kalkacağını ve yönetim sürecinde, seçim sürecinde yaşanan kriz ortamları kaybolacağına dikkati çeken Acar şunları söyledi:



"Seçilmiş iktidarın göreve gelme sürecinde yaşanan zaman kayıpları tarih olacaktır. Devletlerin görevi, o devletin kurulduğu vatan topraklarında yaşayan halkın ikbal ve istiklali güvence altına almak ve güvenliğini sağlamaktır." dedi.



Acar, ayrıca Türkiye'nin tarihinde görülmemiş saldırıların hedefi haline geldiğini belirterek, "Bugün birlik olma günüdür. Devlete, vatana, millete sahip çıkma bir olma günüdür. Vatan sevdalısı eski ülkü ocakları başkanları olarak bizde memleket meselesi olarak gördüğümüz referandum oylamasında gelecegimiz için istiklal için istikbal için istikrar için 'evet' diyoruz." ifadelerini kullandı.