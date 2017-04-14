Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 16 Nisan'da vatandaşlardan sandığa gidip demokratik haklarını kullanmalarını istedi.



Milletvekili Tin, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'nin güçlü bir yol haritası olduğunu, kurulacak bu yeni sistemle Türkiye'nin artık prangalarını kıracağını belirtti.



Pazar günü bir siyasi parti seçimi yapılmadığını ifade eden Tin açıklamasında şunlara yer verdi:



"Bizler tüm teşkilatlarımızla birlikte Denizli'yi karış karış dolaştık. Anayasa değişikliğinin neler getirdiğini tüm vatandaşlarımıza anlattık. Artık söz de karar da milletimizin. Artık yeni sistemin kabul edilmesiyle siyasetin gizli ortakları olmayacak ve tarihe gömülecek.



Hakimiyet kayıtsız şartsız milletimizin olacak. Mesele memleket meselesiyse gerisi teferruat diyen bu aziz milletimiz 16 Nisan'da sandığa gidip geleceğine sahip çıkacak, içerdeki maşalar başta olmak üzere, Avrupa'ya, terör örgütlerine ve tüm şer güçlere anlayacağı dilden cevabını verecektir.



16 Nisan'da sandığa gidelim, demokratik hakkımızı kullanalım, tek vatan, tek bayrak, tek devlet ve tek millet ülkümüzü güçlü geleceğe 'evet' oylarımızla taşıyalım."