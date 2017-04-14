Halk Oylamasına Doğru

Şırnak AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan, "Çalışmalarımız esnasında tabi ki taşın olduğu yerler oldu, küfürün geldiği, kapılarını yüzümüze kapatanlar oldu. Biz gene de vazgeçmedik ve onlara neden 'evet' demeleri gerektiğini anlattık." dedi.



Şırnak için iyi bir sonuç almayı umduklarını söyledi.



Atan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede referandum çalışmaları sırasında çok sıkıntılar yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:



"Çalışmalarımız esnasında tabi ki taşın olduğu yerler oldu, küfürün geldiği, kapılarını yüzümüze kapatanlar oldu. Biz gene de vazgeçmedik ve onlara neden 'evet' demeleri gerektiğini anlattık. 'Hayır' dedikleri zaman da onun da ne anlama geldiğini aktardık. PKK şehrimizi yıktı, talan etti, FETÖ de destek verdi.



Bu şehrin yeniden dirilişi için kadınlara büyük iş düşüyor. Eğer kadınlar isterlerse çok güzel bir sonuç çıkacaktır. Sıkıntılar da çektik ama biz ona takılsaydık karakollara gitmekten iş yapamaz olurduk. Arkadaşlarımız öyle bir aşkla, şevkle işe koyuldular ki hiç gelen taşa, küfüre bakmadık. Ne kadar insana ulaşabiliriz, onun derdinde olduk."



Vatandaşlara eski ve yeni Türkiye'yi, eski ve yeni Şırnak'ı anlattıklarını ifade eden Atan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Eğer bugün Kürtçe'yi böyle her yerde konuşabiliyorsak, referandum çalışmasını Kürtçe anlatabiliyorsak hepsi onun sayesindedir. 15 Temmuz'a nasıl bu Kürt kızları, Kürt kadınları sahip çıktıysa 16 Nisan'da da sahip çıkması gerektiğini söyledik. Bu çalışmalarımızda şunu gördük, özellikle analarımızın artık kanın dökülmemesi fikrini paylaştılar.



Teröre karşı bunlara sandıkta cevap vermemiz gerekiyor. İnanıyorum ki kadınlarımız çok önemli referandum da elini vicdanına koyarak 'evet' diyecektir. Terör örgütüne meydan okuyacaktır. Recep Tayyip Erdoğan'a olan vefa borcunu ödeyecektir."