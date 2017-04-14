Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Afif Demirkıran, Eruh ilçesinde esnafı ziyaret etti.



Demirkıran, Eruh ilçesinde esnaf ziyaretleri yaparak, anayasa değişikliği halk oylaması için destek istedi.



Türkiye'nin geleceği için ülkenin daha hızlı kalkınması, refahın daha da artması ve iki başlı sistemin ortadan kalkması noktasında yapılacak halk oylamasının çok büyük önem taşıdığını ifade eden Demirkıran, "Hep birlikte Eruh'u bugüne kadar terör olayları ve vatandaşları bezdiren olumsuzluklardan arındırarak, Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri haline getirelim." dedi.



Demirkıran, Eruh Belediyesini de ziyaret etti.