Halk Oylamasına Doğru

Başkent EDAŞ'ın, halk oylamasında sorun yaşanmaması için sürdürülebilir enerji sağlamak amacıyla Karabük'te gerekli tedbirleri aldığı bildirildi.



Başkent EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) valilikler başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlandığı belirtildi.



Kritik bölgelerde 24 saat nöbetçi ekiplerle hizmet verileceği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Başkent EDAŞ, referandum süreci için aldığı tedbirler kapsamında Karabük'te planlı kesinti yapmayacak. Enerji sürekliliğini sağlamak adına alternatif enerji besleme planları yapan Başkent EDAŞ, en hızlı müdahaleyi sağlamak adına kritik bölgelerde 24 saat nöbetçi ekipleri hazır bulunduracak, saha koordinasyonunun hızla yönetilebilmesi için bas-konuş ve ortak yayın teknolojisini uygulayacak. Başkent EDAŞ ayrıca, referandum süresince oluşturacağı kriz merkezinden olası arızalara anlık müdahaleleri hızlıca koordine edecek, periyodik olarak ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları koordineli olarak bilgilendirecek.



Referandum öncesinde oldukça titiz ve kapsamlı bir hazırlık süreci yürüten Başkent EDAŞ, YSK tarafından belirlenen oy sayımı yapılacak merkezlerin jeneratör ihtiyaçlarına katkıda bulundu, sokak ve cadde aydınlatmalarına kapsamlı bakım yaparak tüm aydınlatmaları yanar hale getirdi. Vatandaşlar aynı zamanda elektrik dağıtım şebekesine ilişkin her türlü konuda ALO 186 Çağrı Merkezi ve resmi twitter kanallarıyla bildirimde bulunulabilecek."