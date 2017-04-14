Halk Oylamasına Doğru

Elazığ Belediyesine ait otobüslerin, anayasa değişikliği halk oylamasının yapılacağı 16 Nisan Pazar günü ücretsiz hizmet verecek.



Belediyeden yapılan açıklamada, 16 Nisan Pazar günü yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasında yurttaşlık görevlerini yerine getirecek vatandaşların, ulaşım noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için 06.00-17.00 saatleri arasında özel halk otobüsleri dışındaki belediye otobüslerinin ücretsiz ulaşım hizmeti sunacağı bildirildi.



Açıklamada, halk oylaması günü vatandaşlık görevlerini yerine getirmek isteyen hareket kısıtlılığı olan, evde bakım hizmeti alan hasta, engelli ve yaşlı vatandaşların 153 hattını arayarak talep etmeleri doğrultusunda evlerinden alınarak sandıklarına götürüleceği, oy kullanma işlemlerinin ardından da tekrar evlerine bırakılacağı da kaydedildi.