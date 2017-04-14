Halk Oylamasına Doğru

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ahmet Minder, "Diyarbakır kadim bir şehirdir. Bu kadim şehir Cumhurbaşkanımızı kucakladı. Bölge halkı terörden çok zarar gördü. 16 Nisan'da halk gereken cevabı verecektir." dedi.



Minder, yaptığı açıklamada, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldiğini belirterek, kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.



Şehrin köklü bir tarihe sahip olduğunu belirten Minder, "Diyarbakır, bu bölgenin maddi ve manevi kalkınmanın motoru konumunda olabilecek bir potansiyele sahiptir. Referandumda Diyarbakır'dan alınacak sonuç Türkiye'de herhangi bir vilayetten alınacak sonuçla kıyaslanamayacak kadar önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.



Bugünkü sistemle geçmişte çok sorunla karşılaşıldığına işaret eden Minder, "Bütün bu olumsuzlukların temelinde yatan durum Türkiye'de şoför koltuğunda iki kişinin oturmasıdır. Bir arabayı iki kişi kullanırsa bu arabanın ne kadar sağ salim hedefine ulaşacağı meçhuldür. Bunun için bu referandum la beraber artık şoför koltuğunda tek kişi oturacaktır." diye konuştu.



Geçmişte bazı siyasi liderlerin, "Türkiye'nin tek çıkış yolu Başkanlıktır" dediğini dile getiren Minder, şunları söyledi:



"Menderes'ten Demirel'e, Özal'dan Erbakan'a, Türkeş'e kadar değişik siyasi parti liderleri Türkiye'de istikrarlı bir yönetim olması için Türkiye'nin tam anlamıyla gelişip kalkınması için, tek başına iktidarın yetmediğini, bunun Başkanlık sistemi ile taçlandırmak gerektiğini ifade etmişler. Bu anlamda Türkiye'nin ağırlıklarını üzerinden attığı bir adım olacaktır. 16 Nisan'dan sonra daha güçlü bir Türkiye olacağız." şeklinde konuştu.



Terör örgütü PKK'nın Güneydoğu Anadolu'daki bazı il ve ilçelerde kazdığı çukurları eleştiren Minder, sözlerini şöyle devam etti:



"Hendekleri kazanların derdi 'demokrasi' olsaydı zaten yüzde 70 oy almışsın, bu oyları aldığın yerde niye hendek kazıyorsun. Yerel yönetimler anlamında en iyi hizmeti ver ama insanları öldürerek, çocukları dağa kaçırarak, şehirde hendek kazarak mesele çözülmez. Vatandaşın en temel hakkını engelliyorsun. PKK'nın Kürtlükle alakası yoktur. Bu terör belasından inşallah hükumetimizin kararlı tutumu sayesinde bunları defetmek suretiyle bölgemiz huzura kavuşacaktır. 16 Nisan da bunun için bir milattır. Terörün bir daha ortaya çıkmaması için 'evet' noktasında gerekli hassasiyetin gösterileceğine inanıyorum."