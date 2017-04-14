Halk Oylamasına Doğru

Van Valisi İbrahim Taşyapan, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında kentte bin 916 sandıkta 619 bin 560 seçmenin oy kullanacağını bildirdi.



Taşyapan, Valilik Tuşba Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının pazar günü yapılacağını, bu kapsamda valilik ve kaymakamlıklar olarak vatandaşın güvenli ortamda oyunu kullanması için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.



Doğu illerinde 07.00-16.00 saatlerinde oy kullanılacağını anımsatan Vali Taşyapan, şunları kaydetti:



"Kullanılacak oy sırasında ilimizde görev bölgelerine göre jandarma ve polis teşkilatımız, tedbirlerini herhangi bir tereddüde mahal kalmayacak şekilde ve bütün sandıklara göre planlamıştır. Halk oylaması öncesinde olduğu gibi, oy verme gününde ve ertesinde de güvenlik zafiyeti oluşmayacak şekilde görev ifa edilecektir. Ülkemizde seçimler hakim teminatı altında yapılmaktadır. İpekyolu ilçemizde 2 seçim kuruluyla birlikte tüm ilçelerimizde seçim kurullarımız bulunmaktadır. Bu seçim kurullarının aldığı karar neticesinde sandık kurulu üyeleri görevlendirme yapıldı. Van'da bin 916 sandıkta 619 bin 560 seçmen oy kullanacak. Vatandaşın huzurlu ve güvenli şekilde oy kullanması için 11 bin 500 personel görev alacak."



İbrahim Taşyapan, vatandaşların hangi sandıkta oy kullanacaksa o sandığa giderek oyunu güvenli ve huzurlu bir şekilde kullanacağını ifade ederek, "Çalışmalarımız, vatandaşlarımızın hiç kimsenin ya da oluşumun, baskı ve tehdidi veya etkisi altında kalmadan, özgür iradelerine göre tercihlerini yapmaları ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması içindir. Oy kullanım sırasında herhangi bir olumsuzluk gören vatandaşlarımız 155 Polis İmdat Hattı ile 156 Jandarma Hattına ihbarda bulunabilecekleri gibi, Valilik Referandum Harekat Merkezi'nin (0432) 214 96 45 Nolu telefonlarına bildirebilecekler." dedi.