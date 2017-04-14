Halk Oylamasına Doğru

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, halk oylamasıyla ilgili bir dizi ek tedbir aldıklarını bildirdi.



Aktürk, yaptığı yazılı açıklamada, aydınlatma tesislerinin bakım çalışmalarının büyük bir hızla tamamlandığını, olası arızalara müdahale için ekip sayıları ve araç gereçlerin artırıldığını, ayrıca enerji üretim ve iletim sistem dağıtım bilgilerinin bulunduğu SCADA sistemine yapılabilecek olası siber saldırılara karşı tedbir alındığını anlattı.



Haftanın 7 günü 24 saat hizmet veren bir şirket olarak halk oylaması günü de işlerinin başında olacaklarını belirten Aktürk, şöyle devam etti:



"Elektrik dağıtım hizmetinin olağan şekilde devam etmesi ve aksaklıkların önüne geçebilmek, meydana gelebilecek sorunların hızlı ve etkin çözümü için kritik önem taşıyan dağıtım merkezimizde 24 saat esasına dayalı kriz masası oluşturduk.



Ekiplerimizin görevlendirmelerini, operasyonel süreçleri hazırladık. Ekiplerin iletişim bilgilerini TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve yerel yönetimlerle paylaştık. 5 ilde saha personel sayımızı 671'den 809'a, araç sayımızı 147'den 176'ya çıkararak güçlü ekip ve araçlarımızla hizmet veriyor olacağız. Arızalara hızlı müdahale edebilmek amacıyla her ilimizde şebeke yönetim merkezi oluşturduk ve uzman şebeke yönetim operatörü ile sahaya anlık müdahale edeceğiz."



Aktürk, çağrı merkezi vardiya planlarını revize ederek saatlik çalışan sayısını yüzde 25 sosyal mecralardan gelebilecek bildirimlerin hızlı değerlendirilmesi ve cevaplandırılması için çalışan sayılarını da yüzde 30 artırarak ulaşılabilirlik seviyelerini yükselttiklerini kaydetti.