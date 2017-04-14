Halk Oylamasına Doğru

Yozgat'ta evde sağlık hizmeti alan hastalar, nakil aracıyla oy kullanmaya gidebilecek.



Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü, İlk Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin 16 Nisan'da gerçekleşecek olan referandum da, herkesin oy kullanması için Sağlık Bakanlığının talimatıyla evde sağlık hizmeti alan hastaların nakil araçları ile oy kullanmaya götürülmesi için tüm hazırlıkları yaptığı belirtildi.



Sağlık Bakanlığının, evde sağlık hizmeti alan hasta vatandaşların demokratik haklarından mahrum kalmamaları için bir uygulama başlattığı anımsatılan açıklamada, "Bakanlık görevlileri, 16 Nisan'da oy kullanmaya gidemeyecek hastaları özel nakil aracıyla evlerinden alarak ilgili merkezlere taşıyacak. Vatandaşlar, oy kullandıktan sonra alındıkları mahallelere geri götürülerek vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri sağlanmış olacak." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kurca, bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin 444 38 33 numaralı çağrı merkezine başvuru yapmaları dahilinde ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlenerek, referandum öncesi telefonla bilgilendireceklerini belirtti.