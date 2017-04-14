Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, "Vesayetin ve darbelerin gölgesinde tökezleyen eski Türkiye'yi özleyenler yenilikten korkuyorlar. Milletin iradesinin ipotek altına alındığı sistemin değişmesini istemiyorlar. Artık o günlerin miadı doldu." dedi.



Milletvekili Çelik, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması kapsamında Alanya'da Şekerhane, Hacet, Güllerpınarı ve Çıplaklı Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.



Vatandaşlara anayasa değişikliği teklifini anlatan Çelik, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir sivil anayasa değişikliği yapılacağına söyledi.



Pazar günü Türkiye'nin rotasının belirleneceğini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:



"Pazar günü inşallah bayram olacak. Darbecilerin hazırladığı anayasayı rafa kaldıracağız. Milletimiz aydınlık ve huzurlu geleceğe mühür vurulacak. Vesayetin ve darbelerin gölgesinde tökezleyen eski Türkiye'yi özleyenler yenilikten korkuyorlar. Milletin iradesinin ipotek altına alındığı sistemin değişmesini istemiyorlar.



Vesayetin ve darbelerin gölgesinde tökezleyen eski Türkiye'yi özleyenler yenilikten korkuyorlar. Milletin iradesinin ipotek altına alındığı sistemin değişmesini istemiyorlar. Artık o günlerin miadı doldu.



Milletimiz hiçbir zaman kendisine uzak olanlara prim vermedi. 16 Nisan milletin gücünün üstünde güç olmadığını gösterecektir. Pazar günü sandıklar evetle dolacak, terör örgütleri de Türkiye düşmanları da dersini alacak."



Çelik ayrıca, yeni sistemle 18 - 25 yaş aralığındaki 7 milyon gencin mecliste temsil edilmesinin önünü açtıklarını da sözlerine ekledi.