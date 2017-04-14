Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Siirt İl Başkanlığınca 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesinde sandık müşahitleri toplantısı gerçekleştirildi.



AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Emine Erdoğan Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, sadece Türkiye'nin değil İslam coğrafyasının da kaderini değiştirecek halk oylamasında herkese görevler düştüğünü söyledi.



2008'de de partilerinin kapatılmak istendiğini belirten Çalapkulu, 2012'de 7 Şubat krizini, IMF'ye borçlarını ödediklerini 2013 Mayıs'ında da Gezi olaylarının yaşatıldığını bildirdi.



Çalapkulu, şunları kaydetti:



"Olmadı, 17-25 Aralık yargı darbesiyle bizi alaşağı etmek istediler, 2014'te Kobani bahanesiyle etnik olarak bu milleti bölmeye çalıştılar. Orada da başarılı olamadılar, 15 Temmuz'da bu milletin kendilerine vermiş olduğu yetki ve maaşlarla, milletin kendisine silah doğrulttular, bomba attılar ve 249 canımızı şehit, 2 binden fazla insanımızı gazi ettiler. Bizim bunları unutmamamız ve unutturmamamız gerekiyor. Allah'ın izniyle Siirt özelinde Türkiye'de 16 Nisan'da 'evet' yönünde çok güzel sonuçlar alacağız. Yapmış olduğumuz saha çalışmaları bize bunu gösteriyor."



Çalapkulu, sandık görevlilerine büyük görev düştüğünü ve yanlış yapılmasına fırsat verilmemesi gerektiğini belirtti.



Toplantıda, AK Parti Genel Merkezinin hazırladığı sandık görevlilerinin yapması gerekenleri anlatan film izletilerek katılımcılara bilgi verildi.