Halk Oylamasına Doğru

Ortak Akıl ve Düşünce Derneği Başkanı Veysel Güner, yüreğinde vatan sevgisi olan herkesi halk oylamasında "evet" demeye davet ettiğini bildirdi.



Güner, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin halk oylamasının arifesinde olduğunu belirtti.



Türkiye'nin kurulduğu tarihten itibaren önemli bir viraja daha geldiğini aktaran Güner, şunları kaydetti:



"Bizler Edirne Ortak Akıl ve Düşünce Derneği olarak cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine yürüyüşümüzün daha hızlı adımlarla gerçekleşmesi için anayasa kitapçıklarının, yazar kasaların fırlatılıp bir gece ekonomi çöküşleri yaşamamak için evet diyoruz.



Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kasteden her türlü terör örgütü üzerine daha kararlı gidileceği için darbeler döneminin bitmesi 'Halk seçer, Türkiye'yi sivil-asker bürokrasi yönetir' dayatmasının son bulması için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dışarıdan karıştıran vesayetçilerin gücünü kırmak, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' hükmünü gerçek anlamda uygulamak için, siyaseti kirleten koalisyon pazarlıklarını bitirmek, Türkiye'nin gücünü tüketen koalisyonların zararını önlemek ve yönetimde istikrar için, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle güçlenen millet iradesinin, tahkim edilmesi için, Türkiye'yi kutuplaştırmak isteyenlerin, 'Türk, Kürt, Sünni, Alevi, Roman, Laik ve Dindar' çatışması isteyenlerin heveslerini bitirmek, huzur ve kardeşlik için evet diyoruz."