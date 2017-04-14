Halk Oylamasına Doğru

Edirne Belediyesi tarafından halk oylamasının yapılacağı 16 Nisan Pazar Günü, parkmetre uygulaması yapılan caddelerden gün boyunca ücret alınmayacağı bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır Başkanlığı'nda toplanan belediye encümeni, parkmetre uygulaması yapılan caddelerden halk oylamasının yapılacağı gün boyunca ücret alınmaması yönünde karar alındı.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan anayasa değişikliği referandum unda şehrimiz merkezinde çalışan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce parkmetre uygulaması yapılan caddelerde parkmetrede çalışan personelimizin çoğunun sandık görevlisi olması ve oy kullanacak olmaları sebebiyle 16 Nisan tarihinde izinli sayılmaları ve aynı gün parkmetre uygulamasının yapılmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir."



Açıklamada ayrıca, vatandaşlardan ücret talep eden şahıslara itibar etmemeleri ve böyle bir durumda 153 numaralı hattı arayarak, Edirne Belediyesi'ne bildirmeleri istendi.