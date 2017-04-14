Halk Oylamasına Doğru

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında oy kullanmaya gidemeyecek durumda olan vatandaşlara sandığa kadar servis hizmeti verileceğini belirtti.



Yaptığı yazılı açıklamasında halk oylamasının pazar günü yapılacağını anımsatan Aydın şunları kaydetti:



"Engelli vatandaşlarımızın oy kullanabilmesi için 444 58 44 numaralı Sivas Belediyesi Çağrı merkezini araması durumunda belediyemizin engelli araçları vatandaşlarımızı evlerinden alacaklar. Onları sandık bölgesine ulaştıracaklar ve tekrar kendilerini evlerine götürecekler."