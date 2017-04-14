Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Bartın İl Başkanı Hüseyin Manav, Kirsinler köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.



Başkan Manav, burada yaptığı konuşmada, 16 Nisan'ın ülke için dönüm noktası olacağını, koalisyon dönemlerinin ürünü olan anti-demokratik uygulamalar, baskı ve yasakların bir daha yaşanmayacağını söyledi.



Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber farklılıkları yok sayan bürokratik vesayet ve üstünlerin hukukunun sona ereceğini anlatan Manav, şöyle konuştu:



"Hukuk önünde tüm vatandaşlar eşit vatandaş olarak kabul edilecek. Ekonomi yönetiminde krizlere yol açan çok başlılık, siyasi istikrarsızlık, belirsizlik ve bürokratik engeller ortadan kalkacak. Böylece ekonominin daha hızlı gelişmesi ve kalkınması sağlanacak. Türkiye'yi IMF gibi kuruluşlara bağımlı kılan dönemler tamamen sona erecek. Türkiye sadece siyasal alanla değil, ekonomik, mali, sosyal, kültürel, askeri alanlarda da tam bağımsız olacak. Ekonomi de tam bir istikrar ve güven sağlanacak. Böylece yatırımlar artacak, işsizlik azalacak. Siyasi ve ekonomik alanda sağlanan istikrar sayesinde terörle daha etkin mücadele edilecek. Yasama ve yürütme organları doğrudan millet tarafından seçilecek. Daha güçlü, tam bağımsız ve istikrarlı bir hükümet sistemi kurulacak."