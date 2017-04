Halk Oylamasına Doğru

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, referandum çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Kiraz, referandum çalışmalarının sonuna geldiklerini ifade ederek, sürecin başladığı andan itibaren bu seçimin bir parti seçimi olmadığını, dolayısıyla partiler üstü bir tavırla bu çalışmaları sürdüreceklerini belirttiklerini kaydetti.



Özverili bir çalışma yürüttüklerini aktaran Kiraz, şöyle devam etti:



"Süreç içerisinde hiç kimseyi suçlamadan, dışlamadan, sen 'evet'çisin sen 'hayır'cısın diye suçlamadan, hiç kimse hakkında olumsuz bir düşüncemiz olmadan herkesi kucaklayan, ülkenin bütün unsurlarını bir araya getirmeye çalışan bir seçim kampanyasını yürütmeye çalıştık. Parti kimliğimizi bırakarak bu çalışmalarımızı yürüttük. Tamamen referandum sürecine endekslenmiş bir çalışma içerisinde yer aldık. Genel merkezimizden gelen birçok milletvekilimiz, yöneticilerimiz de bu çalışmaya katkılarını sundu."



Pazar günü artık son sözü halkın söyleyeceğini dile getiren Kiraz, "Dolayısıyla sonuç ne çıkarsa çıksın, bugüne kadar olduğu gibi elbette bundan sonra da sonuca saygı duyacağız. Halkımızın verdiği sonuç her zamanı başımızın üzerinde yer vardır. Ama halkımıza şu çağrıyı yapmak istiyorum. Bu bir seçim değil, bütün vatandaşlarımızın mutlaka sandığa giderek tercihini ortaya koyması gerekiyor. Çünkü bundan sonra nasıl yönetileceğimize karar vereceğiz. Her vatandaşımızın da bu ülkede yaşayan her kişinin de nasıl yönetilmek isteniyorsa bunun kararını gidip kendisinin vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.