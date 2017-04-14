Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, halk oylamasıyla ilgili daha müreffeh bir Türkiye için 16 Nisan'da milletçe 'evet' diyeceklerini belirtti.



Kahtalı, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin tarihi bir adım atmaya hazırlandığını ve ülkenin büyük bir dirilişin eşiğinde olduğunu belirtti.



Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne geçmesiyle her alanda daha da büyüyeceğini aktaran Kahtalı, "İşte tam da bu yüzden FETÖ'sü de, PKK'sı da, DHKP-C'si de, Avrupa'sı da yeni sisteme 'hayır' diyor. Çünkü ne hain terör odakları ne de Haçlı ittifakları daha güçlü bir Türkiye istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Kahtalı, 15 Temmuz'da milletin hainlerin tuzaklarını başlarına geçirdiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Şimdi ise bu hainlerin iplerini elinde bulunduranlar sahneye çıktı. 16 Nisan'da onların da tuzaklarını başlarına geçirmek için 'evet' diyeceğiz. AK Parti iktidarları döneminde, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmamış hizmetler hayata geçirildi. Bu hizmetlerin devam edebilmesi için Türkiye'nin kalıcı istikrara ihtiyacı var. Bizim artık koalisyonlar ve çift başlılığın getirmiş olduğu sorunlarla uğraşmaya vaktimiz yok. Daha müreffeh bir Türkiye için 16 Nisan'da kararımızı vereceğiz ve milletçe 'evet' diyeceğiz. Hizmetlerin artarak devam etmesi için, darbelerin bir daha yaşanmaması için daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için ben inanıyorum ki Malatya 'evet' diyecek. Malatya sandıkta 'Türkiye şahlanmaya devam etsin' diyecek. Kutlu davasına sahip çıkacak inşallah."



Halk oylaması sürecinde kutuplaşmaya asla yer olmadığını dile getiren Kahtalı, şöyle devam etti:



"Malatya'nın, necip milletimizin sağduyusuna güveniyoruz. 16 Nisan'ın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçmesi en büyük temennimizdir. Unutulmamalıdır ki halk oylamasının galibi 80 milyon Türkiye'dir. Hepimiz bu topraklarda yaşıyoruz, hepimiz aynı Allah'ın kuluyuz. Bu nedenle herkesin sağduyulu davranacağına inanıyorum, Allah hepinizden razı olsun diyorum."