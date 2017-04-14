Halk Oylamasına Doğru

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "İnşallah geniş katılımlı bir 'evet' ile ülkemiz yeni bir yola girecektir." dedi.



Yılmaz, bir iş yeri açılışında vatandaşlara hitap ederek, olumsuz bir takım karamsarlıkların çizildiği ortamlarda yatırımın olmayacağına işaret etti.



Halk oylamasına az bir süre kaldığını dile getiren Yılmaz, "İnşallah geniş katılımlı bir 'evet' ile ülkemiz yeni bir yola girecektir. Bu açılışlar aslında canlı bir ekonominin gelecek vadeden bir ortamın tesis ettiği şeylerdir. Ekonomisi kötü olan olumsuz bir takım karamsarlıkların çizildiği bir ortamda bu tür girişimler bu tür yatırımcılar olmaz. İnşallah bizim ülkemiz bu gelişmelerle birlikte daha hızla kalkınan, bulunduğumuz coğrafyada örnek bir ülke olma yolundaki hızını kesmeksizin devam ettirecek."diye konuştu.



Yılmaz, 16 Nisan'ın önemine vurgu yaparak, "Allah'ın izniyle pazartesi günü yeni bir anayasa ile güne başlayacağız." ifadesini kullandı.