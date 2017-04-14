Halk Oylamasına Doğru

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'nin (EDAŞ), 16 Nisan'da yapılacak referandum esnasında ve sonrasında elektrik dağıtım hizmetinde sorun yaşanmaması için tedbirler aldığı bildirildi.



Firmadan yapılan açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ, dağıtım bölgesinde bulunan Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye'de 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için gerekli tedbirleri aldı.



Halk oylaması öncesi ve sırasında kesintisiz ve kaliteli enerji arzını sağlamak amacıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve valilikler başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak bir dizi tedbiri hayata geçirecek.



Toroslar EDAŞ, halk oylaması süreci için aldığı tedbirler kapsamında ilgili illerde planlı kesinti yapmayacak.



Enerji sürekliliğini sağlamak adına alternatif enerji besleme planları yapan Toroslar EDAŞ, en hızlı müdahaleyi sağlamak adına kritik bölgelerde 24 saat nöbetçi ekipleri hazır bulunduracak, saha koordinasyonunun hızla yönetilebilmesi için bas-konuş ve ortak yayın teknolojisini uygulayacak.



Toroslar EDAŞ ayrıca, halk oylaması süresince oluşturacağı kriz merkezinden olası arızalara anlık müdahaleleri hızlıca koordine edecek, periyodik olarak ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları koordineli olarak bilgilendirecek.



Oy sayım merkezlerine jeneratör desteği



Halk oylaması öncesinde oldukça titiz ve kapsamlı bir hazırlık süreci yürüten Toroslar EDAŞ, YSK tarafından belirlenen oy sayımı yapılacak merkezlerin jeneratör ihtiyaçlarına katkıda bulundu, sokak ve cadde aydınlatmalarına kapsamlı bakım yaparak tüm aydınlatmaları yanar hale getirdi.



Aynı zamanda vatandaşlar, elektrik dağıtım şebekesine ilişkin her türlü konuda ALO 186 Çağrı Merkezi ve resmi Twitter kanallarıyla bildirimde bulunabilecek.