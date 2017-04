Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu ve Sena Nur Çelik, halk oylaması çalışmalarını sürdürüyor.



Milletvekili Uslu, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, milletin yeni sistemi arzuladığını belirterek, 'evet' oylarının çocuklara bırakılmış bir miras olacağını ifade etti.



Halk oylamasında tüm seçmenleri sandığa davet eden Uslu, "Aziz milletimiz 16 Nisan günü tarihi bir karar verecek. Halk oylaması bir sorumluluktur. Her seçmenin sandığa gitmesi, vatan borcudur, demokratik onurdur." ifadelerini kullandı.



Uslu, milletin istikrarın ve istikbalin kıymetini bildiğini vurgulayarak, kaderini krizler, darbeler üreten eski sisteme bırakmayacağına inandığını belirtti.



Son dört aydır milletle yeni sistemi tüm açıklığıyla her zeminde konuştuklarını aktaran Uslu, şunları kaydetti:



"Yeni yönetim sistemi tarihimizden ve kültürümüzden süzülüp gelen bir birikimin ifadesidir. Kronik redcilik, müzmin olmazcılık, yorulmuş hayırcılık bir değişim körlüğüdür. Sistem reformunun gerçekliği, gerekliliği takıntılarla örtülmez. 16 Nisan'da milletimiz anayasa yapma iktidarını kullanarak vesayet saltanatlarına son veriyor. Bir yükseliş devrinin doğuşuna tanık olmak şereftir. Cumhurbaşkanlığı sistemi her türlü vesayet sızmalarına karşı bir engeldir. Yeni sistemde yasama, yargı, yürütme millete bağlıdır. Millettin mutlak iradesi olan sandığa asla vesayet işlemez."



AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Sena Nur Çelik de, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği halk oylaması çalışmalarını sahada yürüttü.



Milletvekili Çelik, Alanya'nın Oba, Tosmur, Kadıpaşa ve Saray Mahallelerini dolaşırken, anayasada değişecek 18 maddeyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı, nelerin değişeceğini anlattı.



Tarihi değişimin kimsenin şahsı için değil ülkenin ve milletin geleceği için yapılacağını söyledi.



Anayasa değişikliğine karşı çıkanların millete güvenmediğini savunan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Türkiye 15 Temmuz'da büyük bir tehlike atlattı. Türkiye düşmanı FETÖ'cü teröristler millete kurşun yağdırdı. O ihanet gecesinde yaşanan dehşeti bizatihi gördüm. Vekil arkadaşlarımla beraber hemen meclise koştuk. Bizler içerideyken F-16'larla gazi meclisimiz bombalandı. İhanetin en büyüğünü gördük. Ama kahraman milletimiz vatanını darbecilere teslim etmedi. 248 vatan evladı şehit düştü. Tanklara yürekleri ve bilekleriyle direnen kadınlarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız hainlere geçit vermedi. 16 Nisan 15 Temmuz'da verilen mücadelenin devamıdır. Bu siyasi parti seçimi değil.16 Nisan dirilişin ve yükselişin adıdır. Büyük yürüyüşümüzün en önemli adımıdır. Mesele memleket meselesidir."