Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin, "Yeni bir sivil anayasa, yeni bir reform paketi önümüze geliyor ve insanlarımız inşallah pazar günü kazasız belasız sandığa gidip tercihleri yapacaklardır." dedi.



Muş Öğretmenevi'nde gençlerle buluşan Şimşek, pazar günü yapılacak halk oylamasıyla ilgili çalışmalarını henüz tamamlamadıklarını söyledi.



Yaklaşık 40 gündür meydanlarda olduklarını anlatan Şimşek, şunları kaydetti:



"Bu, ülkemizin ortak meselesidir. Yeni bir sivil anayasa, yeni bir reform paketi önümüze geliyor ve insanlarımız inşallah pazar günü kazasız belasız sandığa gidip tercihleri yapacaklardır. Şahitsiniz ki Anadolu halkı bu konuda son derece duyarlı. Zaten renkler de belli. Sizler de gördünüz, bizden çok gezdiniz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Gençlerin çalışması daha verimli oluyor. Asıl seçim günü sandık başında verimli çalışmamız lazım. Bugüne kadar ihmal etmediğiniz gibi seçim günü de ihmal etmeyeceksiniz, buna inanıyorum.



Yeni bir sivil anayasa, yeni bir reform paketi önümüze geliyor ve insanlarımız inşallah pazar günü kazasız belasız sandığa gidip tercihleri yapacaklardır."



Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da halk oylaması çalışmalarında sandıkların çok önemli olduğunu ve seçim sonuçlanıncaya kadar sandıklara sahip çıkılmasını istedi.