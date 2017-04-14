Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, halk oylaması çalışmaları kapsamında Arguvan ve Yazıhan ilçesi ile Kiltepe, Çarmuzu ve Kaynarca Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.



AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şahin, Arguvan ilçe ziyaretinde, darbe dönemlerini bir daha yaşamak istemediklerini belirtti.



Şahin, 16 Nisan'ın önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Yerli, milli ve sivil bir anayasayı hazırladık sizin takdirlerinize 16 Nisan'da sunacağız. 'Evet' demek konusunda da 'hayır' demek konusunda da herkes özgür ancak bizim gönlümüz 'evet'ten yana. Düzenlemelere müdahale edilmesin diye, bir daha darbe dönemleri yaşanmasın diye mutlaka bu yasayı çıkarmalıyız. Söz de sizin, karar da sizin. Bu parti seçimi değil, geleceğimizin şekilleneceği bir seçim. Milletimizin birlik ve beraberliğini sağlamak, huzur içinde yaşanması için anayasanın değişmesini istiyoruz. Bize oy verenlerin değil herkesin, herkesimin milletvekili ve hükümetiyiz. Biz bu ülkede bizden önceki dönemlerde yaşanan sıkıntıların yaşanmasını istemiyoruz."



Yazıhan ilçesine geçen Şahin burada vatandaşların sandığa mutlaka gitmesi gerektiğini kaydetti.



Daha sonra Şahin, Kiltepe, Çarmuzu ve Kaynarca mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Şahin, burada yaptığı konuşmada, "Bizim 'evet' seslerimizi Avrupa duysun, bundan sonra hiçbir şey onların istediği gibi olmayacak. 16 Nisan'dan sonra bu ülkede artık koalisyonlar, darbeciler, vesayetçilere yer olmayacak. Bugüne kadar Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasındaki uyumsuzluktan bu millet çok çekti. Bundan sonra bu milletin desteğiyle Başbakan ayrı bir yöne Cumhurbaşkanı ayrı bir yöne bakmayacak. 16 Nisan'da sandığa katılımı en yüksek derecede sağlamamız lazım."ifadelerini kullandı.