Halk Oylamasına Doğru

Uşak Valisi Ahmet Okur, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için kentte her türlü güvenlik tedbirinin alındığını bildirdi.



Vali Okur, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasıyla ilgili olarak seçim öncesi, seçim günü ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.



Kent merkezi, ilçe, köy ve beldelerde güvenlik güçlerinin görev yapacağını dile getiren Okur, şunları kaydetti:



"Pazar günü yapılacak halk oylamasında 358 bin 736 nüfusa sahip ilimizde 262 bin 348 vatandaşımız, hazırlanan 870 sandıkta oy kullanacak. Halk oylaması için gerekli tüm tedbirler alındı. Uşak ilinde yapılacak seçimin başlangıç tarihinden bitimine kadar meydana gelebilecek halk oylaması ile ilgili tüm olayların ve halk oylamasının sonuçlarının takip ve izlenmesi için 'Valilik Seçim Harekat Merkezi' oluşturulmuştur. Yüksek Seçim Kurulu Kararları ile Valilik emirlerinde belirtilen hususlar, bilmesi gereken görevli personele yazılı olarak tebliğ edilmiş olup, takibi ilgili birim amirlerince bizzat yapılacaktır. Halk oylamasının ilimizde demokratik anlayış içerisinde gerçekleşmesi ile huzur ve güvenlik içerisinde sonuçlandırılması tek arzumuz. Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına ilişkin referandum da vatandaşlarımızın iradesinin sandığa en sağlıklı bir şekilde yansımasını diliyorum."