Halk Oylamasına Doğru

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, pazar günü gerçekleştirilecek referandum da oy kullanmak isteyen, evde sağlık hizmeti alan ve hastanede yatan vatandaşlara, Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerinin destek vereceğini bildirdi.



Akan, yaptığı yazılı açıklamada, Bursa'da referandum günü hastanede yatan veya evde sağlık hizmeti alan vatandaşların, oy kullanabilmelerini sağlayabilmek için sağlık ekiplerinin hazırlıklarını tamamladığını belirtti.



Seçim günü hasta vatandaşlara araç tahsisi yapılıp sandıklara kadar taşınacağının bilgisini veren Akan, "Pazar günü gerçekleştirilecek olan anayasa değişikliği halk oylamasında oy kullanmak isteyen, evde sağlık hizmeti alan veya hastanede yatan vatandaşlarımıza bakanlığımız tarafından ülke genelinde destek verilecek. Bu anlamda ilimizde de Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerimiz tüm hazırlıklarını tamamladı. Sağlık yardımı olmaksızın oy vermeye gidemeyecek vatandaşlarımız, ekiplerimiz tarafından sandıklara kadar götürülüp, oy kullanmalarını müteakiben alındıkları noktalara geri götürülecekler." ifadelerini kullandı.





Evde sağlık hizmeti alan sisteme kayıtlı hastalara SMS gönderildiğini aktaran Akan, şunları kaydetti:



"Hastalarımız bu SMS'e cevap vererek pazar günü oylarını kullanmaya gidebilecekler. Seçim günü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezimiz açık tutulacak. Hastalarımız ya da hasta yakınları Evde Sağlık Hizmetlerinin '444 38 33' numaralı çağrı merkezini önceden arayarak halk oylamasının yapılacağı gün nakillerinin sağlanmasını talep edebilirler. Talepte bulunan vatandaşlardan evde sağlık hizmetleri ekiplerinin desteği olmadan oy kullanmaya gidemeyecek olanlar belirlenerek, bu vatandaşlarımızın ambulanslarla ve hasta nakil araçlarıyla oy verecekleri merkezlere taşınarak oylarını kullanmaları sağlanacak."