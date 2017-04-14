Halk Oylamasına Doğru

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, Hirfanlı Baraj Gölü çevresindeki köylerden vatandaşların katımıyla "evet" mitingi gerçekleştirildi.



"Günyüzülüler" adı verilen bölge köylerinden gelen kalabalık bir grubun katıldığı Kaman Spor Salonu'ndaki mitingde konuşan AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya, AK Parti'nin Kaman'da çok yüksek oranda oy aldığını belirterek, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de büyük destek beklediklerini ifade etti.



Milletvekili Çetinkaya, "Bizi asla yalnız bırakmayan, her türlü fitneye karşı bizimle yürüyen, yol arkadaşlığı yapan, nice yollardan beraber aştığımız ve aşacağımız sevgili Kaman halkına teşekkür ediyorum." dedi.



AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan ise, yaklaşık 2 aydır gece gündüz demeden beraber çalıştıkları herkese teşekkür ederek, "Sandıktan çıkacak sonucu sadece biz değil tüm dünya yakından bekliyor. Bu karar sadece bizi değil tüm dünyayı ilgilendiriyor. Sandıktan çıkacak kararla ya yeni bir dönem başlayacak ya da eski tas eski hamam sürecek. Şimdi Türkiye yeniden şahlanıyor, Avrupa'nın en büyük yatırımları yapılıyor. Büyük Türk milleti bir karar arifesinde." diye konuştu.



AK Parti Kaman İlçe Başkanı Necati Çolak da, daha güçlü meclis ve ileri demokrasi için cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin faydalı olacağını vurguladı.



Çolak, şöyle konuştu:



"15 yıldır kesintisiz büyüme içinde ama yine önü kesilmeye çalışılıyor. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedefi olan muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmayı ana hedef olarak seçtik. Milletin dediği olsun dedik. Daha güçlü meclis, daha ileri demokrasi, büyük ekonomi için 16 Nisan'da sandıktan evet çıkacağı inancındayım."