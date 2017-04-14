Halk Oylamasına Doğru

Karabük Valisi Mehmet Aktaş, pazar günü yapılacak halk oylaması için tedbirlerin alındığını bildirdi.



Vali Aktaş, Valilik Toplantı Salonu'nda yaptığı açıklamada, oy kullanma günü her türlü olasılığa göre görevlendirmeler yapıldığını ve buna göre stratejik planların hazırlandığını söyledi.



Karabük'te 172 bin 638 seçmenin 672 sandıkta oy kullanacağını ifade eden Aktaş, "Sürecin güvenliğini sağlamak üzere 489 emniyet personeli, 319 jandarma personeli görevlendirilmiştir. İlimizde halk oylamasının huzur ve güven içerisinde geçmesi için güvenlik önlemleri alınmış olup, elektrik arızalarına karşı BEDAŞ İşletme Müdürlüğünce, ayrıca sağlık kuruluşları ve itfaiye teşkilatları olmak üzere ilgili diğer tüm kurumlar tarafından her türlü tedbirler alınmıştır. İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 16 Nisan 2017 Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır." ifadelerini kullandı.



Halk oylamasının güvenli bi·r ortamda gerçekleştirilmesi için üç bölüme ayrılan bir plan geliştirildiğini, bu plana göre halk oylaması öncesi, oylama günü ve halk oylaması sonrasına ilişkin tedbirlerin ilgili kurumların temsilcileriyle birlikte defaaten yapılan toplantılarla belirlendiğini aktaran Aktaş, şöyle konuştu:



"Siyasi parti binaları, kamu binaları ve vatandaşların toplu olarak bulundukları yerlerde de ilave güvenlik tedbirleri alınmıştır. Oylamaya gölge düşürme maksatlı propaganda, baskı yoluyla seçmenin kararını değiştirme, engelleme, oy sandıklarını kaçırma ya da yakma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme maksatlı kitlesel eylemler organize edilmesine karşı gerekli güvenlik tedbirleri hep birlikte temin edilmiştir. İlimizde İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından gerek evinde sağlık hizmeti alan gerekse hastanede yatan, sağlık yardımı almaksızın oy vermeye gidemeyecek vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla gerekli düzenleme ve çalışmalar yapılmaktadır."



Elektrik arızasına karşı tedbirler alındı



Aktaş, oyların sayımı ve dökümü sırasında güvenlik zafiyeti oluşmaması için kolluk görevlilerinin sayım bitene kadar görevlerini sürdüreceğini, halk oylaması sonrası ve oy sayımı sürecinde alınacak tedbirlerin ise sandıkların konulacağı yerler ve çevrelerinin iyi aydınlatılması konusunda seçim kurullarıyla iş birliği yapıldığını, herhangi bi·r elektrik arızasına karşı gerekli bütün tedbirlerin önceden alındığını belirtti.



Oyların sayımı ve dökümü sırasında sandık alanında ve etrafında yetkili ve görevli dışında kimsenin bırakılmayacağını vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:



"Oy torbalarının ilgililer tarafından il ve ilçe seçim kurullarına nakli sırasında emniyet ve jandarma birimlerince koordineli şekilde güzergahta tedbirler alınarak, sandıkların nakilleri· i·çi·n gerekli güvenlik planlamaları yapılmıştır. Kırsal alandaki oylama sonuçlarının seçim kurulu başkanlıklarına güvenli şekilde ulaştırılmasına yönelik jandarmanın alacağı tedbirlere ilave emniyet görevlilerinin de asayiş ve trafikle ilgili tedbirler alacaktır. Oy sandıklarıyla sayıma ilişkin evrak ve belgeler, 298 Sayılı Kanun'a uygun olarak sandık başkanı ve en az iki üye ile birlikte, emniyet ve jandarma birimlerince ilçe seçi·m kurullarına intikal ettirilecektir. Sandıklardan gelen tasnif edilmiş oy pusulalarının yer aldığı torbaların muhafaza edileceği binaların güvenliğinin sağlanması için yine bütün güvenlik önlemleri tesis edilmiştir. Halk oylaması sonuçlarının kısmen veya tamamen belli· olmasından sonra istenmeyen olayların meydana gelmemesi, bir takım şahıs ve grupların kamuoyunu manipüle etmemesi, herhangi bi·r taşkınlık yaşanmaması i·çi·n gerekli bütün tedbirler planlanmıştır. Halk oylamasında hiçbir güvenlik zafiyetine yol açmadan vatandaşların özgür iradelerinin sandığa tam olarak yansımasını temi·ni ile mükellefiz. Hem valiliğimiz hem de diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaşlarımız, bu tecrübeye ve deneyime sahiptir ve bunu başarabilecek güce sahiptir."