Halk Oylamasına Doğru

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, halk oylamasına ilişkin, "Halk oylamasında ilimizde 1 milyon 297 bin 315 seçmenimiz, 3 bin 494 sandıkta oy kullanacaklardır." dedi.



Vali Güzeloğlu, düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin alınan önlemleri anlattı.



Kocaeli'de son derece olgun, demokratik ve huzur içerisinde bir referandum süreci yaşandığını vurgulayan Vali Güzeloğlu, bu noktada Kocaeli halkının engin hoşgörüsü, demokratik ve bu anlamdaki özgürlükçü yaklaşımı ile siyasi parti il başkanlarının sorumlu davranışlarının takdire şayan olduğunu belirtti.



Vali Güzeloğlu, bugüne kadarki olgun davranışları için Kocaelili vatandaşlara ve siyasi partilerin temsilcilerine teşekkür ederek, halk oylamasının huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi, vatandaşların iradelerini özgür bir şekilde sandığa yansıtmaları için bütün tedbirlerin alındığını kaydetti.



Halk oylamasında Kocaeli'de 1 milyon 297 bin 315 seçmenin, 3 bin 494 sandıkta oy kullanacağını bildiren Vali Güzeloğlu, "Bu 3 bin 494 sandığın olduğu bölgelerde 2 bin 848 güvenlik personelimiz görev alacaktır. Bu personellerimizin 2 bin 231'i il emniyet müdürlüğümüze bağlı müdür, amir ve polis memuru, 617'si de rütbeli ve rütbesiz jandarma personelidir." ifadesini kullandı.



-"İl Seçim Harekat Merkezi"



Vali Güzeloğlu, bu süreci idari anlamda yönetmek üzere İl Seçim Harekat Merkezi oluşturulduğuna işaret ederek, şunları söyledi:



"Bu merkez, halk oylamasına dönük tüm Valiliğimiz sorumluluğundaki iş ve işlemlerin koordinasyonu, yürütümü, yönetimi ve denetimiyle sorumludur. 16 Nisan günü 00.00 dan itibaren 24 saat esasına göre çalışacak ve ikinci bir emre kadar göreve devam edecektir. İl Seçim Merkezimize bağlı olarak her bir ilçemizde de kaymakamlarımızın başkanlığında aynı saat, süreç ve sorumlulukla İlçe Seçim Merkezlerimizde görev yapacaklardır. Bu referandum da jandarma bölgesindeki oy pusulaları sandık başkanlarına İlçe Seçim Kurulu başkanlıklarının takdiriyle oy gününden önce polis bölgesindeki sandıkların oy pusulaları da sandık başkanlarına 16 Nisan günü saat 05.00'de teslim edilecektir. 16 Nisan günü genel hayata dönük bütün süreçlerde görev yapmak üzere gerekli temel hizmet birimleri o günün hassasiyeti içerisinde ek tedbirler, ekipler ve görevler tanımlamışlar, o gün herhangi bir aksaklığa karşı en üst düzeyde ve ani müdahale yeteneğine dönük altyapılarını planlamışlardır. 16 Nisan günü oy kullanma süresince tüm Kocaeli'de umumi eğlence yerleri kapalı olacaktır. Her ne suretle olursa olsun alkol satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde içki verilmesi 298 sayılı Yasanın 79. maddesi uyarınca yasaktır. Yine o gün asayiş ve emniyeti korumakla görevli olan güvenlik personeli ve ilgililerden başka ruhsatlı dahi olsa hiç kimse silah taşıyamayacaktır."



-"Seçmenlerin özgür iradesini etkilemeye yönelik eylemlere izin verilmeyecek"



Demokrasinin en önemli zenginliğinin, halkın iradesinin sandığa yansıması ve özgürce bu iradenin kullanılması olduğunu vurgulayan Vali Güzeloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Oy kullanma merkezlerinde sayım ve döküm işlemlerinin geç kalma ve uzun sürmesi ihtimaline karşı ve özellikle il ve ilçe seçim kurulu bina ve merkezlerimizde hem oy kullanma, hem sayım hem de ilçe ve il seçim kurulu binalarında elektrik arızası ve kesintisine karşı jeneratörler sağlanmış, aydınlatma elemanları temin edilmiş ve SEDAŞ bu konuda uyarılmıştır. Seçim günü sağlık problemi nedeniyle evde sağlık hizmeti alan hastalarımız sosyal devlet anlayışımız gereğince oy kullanmak amacıyla İl Halk Sağlığı bünyesindeki 444 38 33 nolu telefonları arayarak, müracaat ettikleri takdirde oy kullanmaları için kendilerine gerekli hizmet verilecektir. Oy kullandıktan sonra tekrar sağlık görevlileri nezaretinde evlerine intikal ettirileceklerdir. Güvenlik nedeniyle oy kullanma esnasında oy kullanılan okul binalarının bahçelerine seyyar satıcı, bisiklet veya herhangi bir araç girişine kesinlikle müsaade edilemeyecektir. Genel olarak oy kullanılacak binaların yollarında tam bir güvenlik ve erişilebilirlik sağlanacak, hiç kimsenin oy kullanmaya giden vatandaşlarımıza müdahalede bulunmasına izin verilmeyecektir. Halk oylamasında görev alacak şahısların ve seçmenlerin özgür iradesini etkilemeye yönelik propaganda, tehdit ve benzeri eylemlere hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek, huzur ve güven içerisinde bu halk oylamasının gerçekleştirilmesi sağlanacaktır."



Toplantıya, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve İl Jandarma Komutanı Mehmet Karadeniz de katıldı.