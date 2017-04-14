Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, İnebolu ilçesinde Karayolları 152. Şube Şefliği personeliyle bir araya geldi.



Milletvekili Çelik, kahvaltıda yaptığı konuşmada, 16 Nisan Pazar günü halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Anayasa değişikliğiyle artık hükümetleri milletin kuracağını belirten Çelik, "Millet isterse cumhurbaşkanını bir kere daha seçecek. Cumhurbaşkanı ve onun kuracağı hükümet en fazla 10 yıl görev yapacak ve hizmet yaptığı süre içerisinde sürekli meclisin denetiminde olacak." dedi.



Cumhurbaşkanının yapacağı tüm işlemlerin yargı denetimine açık olacağını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:



"Yeni sistemde hesap vermeyen hiçbir merci ve kurum artık kalmayacak. Bugün cumhurbaşkanının yüzlerce yetkisi var. Cumhurbaşkanı onay vermeden genel müdür yardımcısı atanamıyor. Üçlü kararnameye cumhurbaşkanı karşı çıktığında işler tıkanıyor. Başbakan ve cumhurbaşkanı arasındaki krize davetiye çıkaran, uyumsuzluk varsa eğer sonucu kriz olan, hepimizin kaybetmesine neden olan bu sıkıntıyı bu iki başlılığı artık ortadan kaldırıyoruz. Artık paylaştırılmış yetkiyi cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde topluyoruz ve bunu seçme yetkisini doğrudan millete veriyoruz."



Çelik, yeni sistemde meclisin ve kuvvetler ayrılığının güçleneceğini, bu sayede demokrasinin çok daha iyi noktalara geleceğini kaydetti.



Programa, Karayolları 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi, AK Parti İlçe Başkanı İsa Karamehmetoğlu, İl Genel Meclis Üyesi Özdal Taşçı, Karayolları 152. Şube Şefi Selçuk Kısmet, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cihan Aktaş ve karayolları personeli katıldı.