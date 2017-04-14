Halk Oylamasına Doğru

AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, vatandaşların halk oylaması günü kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerektiğini bildirdi.



Çalapkulu, yaptığı açıklamada, anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında verecekleri oyların geçerli olması için vatandaşların bazı konulara dikkat etmesi gerektiğini söyledi.



Vatandaşların oylarının geçerli sayılmasının demokrasi açısından önemli olduğunu ifade eden Çalapkulu, oy verme günü vatandaşların sandığa giderken yanlarında üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan kimlik kartı, nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı gibi resimli ve resmi nitelikli bir belgeyi bulundurmaları gerektiğini belirtti.



Oy kullanılacak kapalı bölüme giden vatandaşların birleşik oy pusulası, zarf ve tercih mührünü unutmamaları, mührün birleşik oy pusulasında tercih edilen bölüme basılmasının önemli olduğunu dile getiren Çalapkulu, "Pusulanın üzerine mühürden başka herhangi bir imza, yazı yada işaret konulmamalıdır. Birleşik oy pusulasını zarfa koyup zarfı kapatıp sandığa atmaları gereken vatandaşlarımız, sandık seçmen listesinde adlarının bulunduğu yerin karşısına imza atmayı unutmamalıdır. Bunun yanında cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmemelidir."



Çalapkulu, Türkiye'nin geleceği için herkesin tercih mührünü birleşik oy pusulasındaki "evet" yazan bölüme basmalarını beklediklerini vurguladı.