Halk Oylamasına Doğru

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması çalışmaları kapsamında son bir ayda 68 mahallede yeni anayasa hakkında bilgi verdi.



Pamukkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Gürlesin'in ilçe sınırlarında bulunan 68 mahalleye en az iki kez gittiği, Pamukkale ilçesi sınırlarında yaşayan binlerce vatandaşa 16 Nisan'da yapılacak referandum hakkında bilgiler verdiği kaydedildi.



Açıklama görüşlerine yer verilen Gürlesin, "Halkın daha iyi şartlarda yaşaması ve tüm Pamukkaleli vatandaşlarımızın 16 Nisan'da 'evet' demesini bekliyoruz. Türkiye için, bayrak için, millet için, istikrar için, istikbal için 'evet' demesini bekliyoruz. Ben ülke genelinde, Denizli'de ve ilçemizde 'evet'in kazanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.