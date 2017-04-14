Halk Oylamasına Doğru

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, vatandaşların 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında sandığa gitmesi gerektiğini bildirdi.



Bircan, yaptığı yazılı açıklamada, Edirneliler olmak üzere tüm yurttaşları oy kullanmaya davet etti.



Referandumun partilerle ilgili bir seçim olmadığını aktaran Bircan, "Referandumda parti yok, şu partiye oy verdim, bu partiyi seviyorum yok. Bizim öncelikle tüm halkımızın oy kullanması çok önemli. Herkesin oy kullanırken de yapılmak istenen değişiklikleri bir kere okumaları yeterli. Siz hiçbir belediye başkanının hayır vermezseniz sizi işten atarım dediğini duydunuz mu? Tabi ki duymadınız. İnsanlarımız evet veya hayır demekte özgürler." ifadelerini kullandı.