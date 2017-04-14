Halk Oylamasına Doğru

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin (ÇEDAŞ), 16 Nisan'da yapılacak referandum esnasında ve sonrasında elektrik dağıtım hizmetinde sorun yaşanmaması için tedbirler aldığı bildirildi.



ÇEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumda seçim gününde izinler kaldırılırken planlı kesintiler iptal edildi. ÇEDAŞ'ın hizmet bölgesindeki illerde Kriz Merkezi oluşturuldu ve saha personeli olası arızalara karşı hazır hale getirildi



Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 52 bin kilometrekarelik alanda 920 bin aboneye hizmet veren ÇEDAŞ, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması sırasında ve sonrasında elektrik kesintisi ve arıza gibi sorunlar yaşanmaması için özel çalışma başlattı. ÇEDAŞ, bir yandan referandum gününde tüm izinleri kaldırıp arıza ve kesintilere karşı sahadaki eleman sayısını artırırken diğer yandan da enerji arzında herhangi bir sorun yaşanmaması için başta hizmet bölgesindeki Yüksek Seçim Kurulları ve Valilikler olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak azami ölçüde gerekli tedbirleri aldı.



Oy kullanmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu belirten ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, "16 Nisan Türkiye için tarihi bir gün. Her zaman olduğu gibi bu önemli günde de vatandaşlarımıza kesintisiz enerji hizmeti vermek üzere şirket olarak teyakkuz haline geçtik. Bakım ve onarım çalışmalarımızı hızlandırdık. Personelimiz mevcut araç ve ekipmanlar ile 24 kesintisiz hizmet vermek üzere o gün sahada görev yapacak." ifadesini kullandı.



Referandumda oy kullanma, oy sayımı, tasnif ve oyların açıklanma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve enerji sürekliliği noktasında herhangi bir sorun yaşanmaması için Sivas, Tokat ve Yozgat'ta Kriz Merkezleri oluşturduklarını aktaran Akboğa, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Elektrik İletim A. (TEİAŞ), hizmet bölgelerindeki Yüksek Seçim Kurulları ve Valilikler ile iletişim ve bilgilendirmelerin Kriz Merkezleri üzerinden gerçekleştirileceğini belirtti.



Referandum sürecinde ÇEDAŞ'ın iletişim kanallarını aktif şekilde kullanacağını işaret eden Akboğa, vatandaşların herhangi bir aksaklıkla karşılaşmaları durumunda 0 552 186 0 186 numaralı WhatsApp ihbar hattından talep ve şikayetlerini görüntülü, sesli ve yazılı olarak şirkete iletebileceklerini kaydetti.