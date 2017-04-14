Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Sorgun'da esnaf ziyaretinde bulundu.



Beraberinde, AK Parti ilçe Başkanı İbrahim Dıvrak, İl Genel Meclisi Üyeleri Ali Ünlü, Mesut Kılıç ve bir grup partili ile Atatürk Bulvarı esnafını gezen Milletvekili Soysal, bir yandan vatandaşlarla sohbet ederken, bir yandan da Pazar günü yapılacak halk oylamasında 'evet' oyu kullanmalarını istedi.





Soysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'de olduğu gibi Sorgunluların da halk oylaması havasına girdiğini kaydederek, "Pazar günü halkımız sandık başına gidecek, çok önemli bir karar verecek. Yozgat, bütün seçimlerde AK Parti'ye çok büyük destekler sağlamıştır. Referandumda da yine vereceği 'evet' oyuyla bu desteği sürdüreceğine inanıyorum. Desteklerinden dolayı bütün halkımıza teşekkür ediyorum. İnşallah halkımızın vereceği 'evet' kararıyla ülkemizin önü açılacak, istikrarla ülkemiz daha da güçlenecektir." ifadelerini kullandı.



Soysal, halk oylamasının kavgasız, gürültüsüz, demokratik bir ortamda geçmesi temennisinde bulundu.