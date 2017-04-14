Halk Oylamasına Doğru

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Türkiye'nin güçlenmesi için vatandaşlarımızın Pazar günü evet demesini istiyoruz" dedi.



Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Referandum çalışmalarını kapsamında binlerce vatandaşla buluştu. 68 mahallenin tamamına en az 2 kez giden, büyük mahallelere de defalarca ziyaret eden Başkan Gürlesin, 7'den 77'ye tüm Pamukkale halkına referandum konusunda bilgiler verdi. Başkan Gürlesin, bu süre içinde kahvehane toplantılar, esnaf ziyaretleri, Pazar yeri gezileri ve mahalle meydanlarında vatandaşlarla bir araya geldi. Bir çok mahallede mitingler de düzenleyen Başkan Gürlesin'i bu buluşmalarda Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile AK Parti Denizli milletvekilleri ve parti yönetimi de yalnız bırakmadı. Başkan Gürlesin, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Yeni Camii arkasındaki Pamukkale Seçim Bilgilendirme Merkezi'nde de halka bir araya gelerek, referandum la ile ilgili detayları ve merak edilenleri anlattı.



"Türkiye için 'evet" denmeli"



Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 16 Nisan'da vatandaşların Türkiye için 'evet' demeleri gerektiğini ifade ederek, "Anayasa değişikliği ile Türkiye'nin ayağındaki prangalar sökülecek. Türkiye büyümeye, gelişmeye daha hızlı bir şekilde devam edecek. O nedenle 18 maddenin yer aldığı bu değişikliğe vatandaşlarımızın onay vermesi için değişiklikleri kendilerine her fırsatta anlattık. Bazen iş yerlerini ziyaret ettik, bazen mitingler düzenledik bazen de kahvehanelerde bir araya geldik. Biz referandum da nelerin değişeceğini anlatmak için gece gündüz demeden çalıştık. 68 mahallemizin tamamına en az 2'şer kez gittik. Bazı mahallelerde ise defalarca bilgilendirme toplantıları düzenledik. Neredeyse ulaşmadığımız vatandaşımız kalmadı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Yeni Camii arkasındaki Pamukkale Seçim Bilgilendirme Merkezi'nde de halkımızla buluştuk. Bizim tek bir amacımız var o da Türkiye'nin daha iyi noktalara ulaşması. Halkın daha iyi şartlarda yaşaması. O'nun tüm Pamukkaleli vatandaşlarımızın 16 Nisan'da 'evet' demesini bekliyoruz. Türkiye, için, bayrak için, millet için, istikrar için, istikbal için 'evet' denmesini bekliyoruz. Ben ülke genelinde, Denizli'de ve ilçemizde 'evet'in kazanacağına inanıyorum" dedi. - DENİZLİ