Halk Oylamasına Doğru

Memur-Sen Keşan Temsilcisi Cemil Köpçü, halk oylamasında 'evet' diyeceklerini bildirdi.



Köpçü, yaptığı yazılı açıklamada, Memur-Sen'in, Türkiye'nin etkili ve güçlü sivil toplum örgütü olarak milli irade ve demokrasinin sancaktarlığını yaptığını belirtti.



Yedi düvelin Türkiye'ye karşı cephe aldığını aktaran Köpçü, şunları kaydetti:



"Almanya, Hollanda, Belçika, Norveç sözüm ona adalet divanından, AB Parlamentosu'na yedi düveli vesayete yardım kampanyası düzenlemenin derdine düştü. Vesayete yardım kampanyası, rezalete katkı panayırına dönüştü. Avrupa siyasal sisteminin yıkılışını, ekonomik sisteminin çöküşünü Türkiye üzerinden ertelemeye, perdelemeye çalışıyor. Sanki onların anayasasını değiştiriyoruz. Utanmasalar 'bizde referandum da oy kullanmak istiyoruz' diyecekler. 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandum da anayasa değişikliğinden öte Türkiye'nin, milletin geleceğine dair bir karar vereceğiz. 16 Nisan'da vesayet eliyle şekillenmiş esaret düzeneğini yıkmak ile millet iradesiyle inşa edilen hükumet düzenini kurmak arasında tercih yapacağız. Bizim, tercihimiz net, kesinlikle 'evet' diyeceğiz."



Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile egemenliğin tam ve gerçek anlamda millette olacağını aktaran Köpçü, şu bilgileri aktardı:



"Vesayetin bitirilmesi, evetin tercih edilmesi, FETÖ'nün çökertilmesine, PKK'nın yok edilmesine, DAEŞ'e had bildirilmesine onay vermektir. Vesayet sona eriyor. Korkulardan, prangalardan kurtulmak yeni bir ufka, yeni bir umuda doğru yola çıkmak için evet. Üniformalı yargının sona ermesini, yargı erkini ihanet sarmalına esir eden işleyişe son verilmesi, vesayet nehrini besleyen derelerin kurutulması olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Eğitim Bir-Sen Keşan Temsilciliği'nden yapılan yazılı açıklamada da ülkenin geleceği için emek harcamaya devam ettiklerini belirtti.



Yeni Türkiye için 16 Nisan'da, Eğitim Bir-Sen Keşan Temsilciliği'nin 'evet' diyeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Milletimizle birlikte yeni bir istiklal mücadelesini sürdürdüğümüz şu sıralar kritik bir eşiğe gelmiş bulunuyoruz. İrademizi felce uğratan vesayet düzenine son vermek için 16 Nisan'da tarihi bir tercih yapmak durumundayız. Duruşumuz da tercihimiz de nettir. Elbette yönetim iradesinin merkezine insanımızın seçimini, doğrudan millet iradesini koyan sistemden yana olacağız. Sürekli huzursuzluk, kriz, hüsran, çöküntü üreten gidişattan, sistemden yana olamayız. Yapısal olarak kriz üreten, her an krizlere açık mevcut sistemle geleceğe emin adımlarla yürümek mümkün değildir. 16 Nisan referandum u ile ülkemizin geleceğine dair ümitlerimiz yeniden canlanacak ve vesayetin kalan artıklarından kurtulmuş olacağız. 16 Nisan'da 'evet' diyerek ülkemizin karar mekanizmasını rahatlatacak, istiklal ve istikbalimizi güvence altına alacağız. İnadına değil inandığımız için 'evet' diyeceğiz."