Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, haftasonu yapılacak halk oylaması öncesi seçmenlere sandığa gidilmesi yönünde çağrıda bulundu.





Demokrasinin seçim sandığında tecelli edeceğini ifade eden Başkan Tanrıver, yaptığı yazılı açıklamada, "Demokrasi seçimle sandıkta başlar ve sandıkta tecelli eder. Sandığa gidip oy atmak, seçmenlerimizin iradelerini sandığa yansıtmak ve sandıklara sahip çıkmak için tüm seçmenlerimizi sandıklara davet ediyorum." ifadelerini kullandı.





Tanrıver, 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasının ülkenin geleceği açısından önemli bir basamak olduğunu aktardı.



Oy kullanmanın vatandaşlık görevi olduğunu ifade eden Tanrıver, şunları kaydetti:





"Hayır kampanyası yürütenler bu halk oylaması sürecinde 'evet' çıkması halinde rejimin değişeceğini söylüyor ve halkı yanlış bilgilendirmeye devam ediyor. Öncelikle bilinmelidir ki, bu seçim sonrasında rejim değil, yönetim sistemi değişecek. Değişimden ve yenilikten korkanlar ve bunu istemeyenlerdir. Bu tür oyunları bozmak için muhakkak sandığa gidip oyumuzu kullanmalıyız. Bu ülkede milletin üzerinde hiçbir güç ve kuvvet yoktur. 15 Temmuz darbe girişiminde demokrasisine sahip çıkan bu millet, inanıyorum ki, istikrar için aynı bilinçle ve sorumlulukla taşın altına elini sokacaktır. Ülkemiz için, milletimiz için, bayrağımız için, en önemlisi evlatlarımızın geleceği için sandığa gidelim ve 'evet' diyelim."