Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü, 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasında Giresun halkından sandıkta tercihlerini "evet"ten yana kullanacaklarına inandıklarını bildirdi.



Başkan Tütüncü, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Nisan'da Türkiye'de çok önemli bir referandum gerçekleştirileceğini belirtti.



Tütüncü, şimdiye kadar yapılan hükumet yönetim tarzında vatandaşa engel olan, vatandaşın hizmetlerini aksatan, takoz olan ve Türkiye'deki hizmetin daha hızlı, süratli gelmesini engelleyen hükumet yapma sisteminde bir değişikliğe gideceğini vurguladı.



Tütüncü, "Bu noktada gelecekte ülkemizi müreffeh, daha ilerlemiş görmek istiyorsak, dünya devletleri arasında daha saygın bir yerde ve ekonomik güç olarak da dünya ekonomileri içinde ilk 10'a girmek istiyorsak, Türkiye'de bu önümüzdeki referandum da vatandaşımızın onu düşünerek sandığa gidip, destek vermesini arzu ediyoruz. İşte bu noktada da inşallah halkımız şimdiye kadar saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye büyük bir mesafe kat etti, büyük bir yol kat etti, bu desteklerini esirgemeyeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Giresun halkından halk oylamasında tercihlerini evetten yana kullanmalarını isteyen Tütüncü, şunları kaydetti:



"Yeni Anayasa ve cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi, ülkemizde şimdiye kadar yapılacak reformların içinde, ülkemizin daha da ileriye gitmesi ve özellikle milletin birikmiş sorunlarının çözümlenmesi adına büyük bir adım olacaktır. Devletimizin ve milletimizin bekası için, siyasi ve ekonomik istikrar için tüm Giresunlu hemşehrilerimizin 'evet' desteklerini bekliyoruz. AK Parti'nin değil, Türkiye'nin geleceği için, Giresun'un geleceği için, evlatlarımızın istikbali için bu referandum un ne kadar önemli olduğuna hassasiyet göstermemiz gerekiyor. İnşallah ülkemiz için uğurlu ve kademli olur. Ülkemizin geleceği adına çok büyük mesafeler kat ederiz. Bu referandum da hem Giresun'dan, hem de tüm Türkiye'den hep beraber zaferle ayrılacağımıza inanıyorum."