Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, halk oylaması çalışmaları kapsamında Havza ilçesinde mahalle ziyaretlerinde bulundu.



Milletvekili Demircan, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi ziyareti ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu.



Daha sonra Belediye Başkanı Murat İkiz ve AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir ile Çelikalan, Belalan, Yeşilalan, Erikbelan ve Hecinli mahallelerini ziyaret eden Demircan, vatandaşlardan halk oylamasında "evet"i tercih etmelerini istedi.



Anayasada yapılacak değişiklikler hakkında bilgi veren Demircan, milletin darbe ve muhtıralardan çok çektiğini belirtti.



"Bir bina düşünün, son 57 yılda 7 deprem görmüş. Bizim sistemimiz de böyle, artık ülkeyi taşımıyor." diyen Demircan, şöyle devam etti:



"Biz koşmak istiyoruz, sistem izin vermiyor. Biz milletimize güveniyoruz. Çünkü biz, milletin güvenine ve rızasına dayalı siyaset yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Vereceğiniz 'evet' oyları ile ülkemizin ayağındaki bağları çözeceksiniz. Ülkemizde ekonomik anlamda güzel gelişmeler oluyor. İnşallah 17 Nisan sonrası hızlı şekilde alınacak ve uygulanacak kararlar ile ülkemizin refah seviyesi artacak. Vesayetten kurtulmak, geleceğimize güven ile bakmak için hep birlikte 'evet' diyeceğiz."