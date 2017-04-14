Halk Oylamasına Doğru

Beyşehir ilçesinde, Memur-Sen İlçe Başkanlığı tarafından "Tercihimiz Evet" programı düzenlendi.





Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda düzenlenen buluşmada konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının bir seçim olmadığını belirtti.



"16 Nisan'da yapılacak olan oylamada ne belediye başkanı seçilecek ne de bir partiye oy verilecek" diyen Özaltun,"sadece tercih yapılacak 'evet' ya da 'hayır'. 'Evet' dersek ne olacak, 'hayır' dersek ne olacak? 'Evet' dersek ülkemiz daha dinamik bir yapıya kavuşacak. 16 Nisan'da biz düşmanlarımızı mağlup edeceğiz." dedi.





Memur-Sen İl Başkanı Nazif Karlıer de konuşmasında pazar günkü halk oylamasında tercihlerinin "Evet" olacağını söyledi.