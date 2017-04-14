Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Turgutlu İlçe Teşkilatı, anayasa değişikliği halk oylamasında vatandaşlardan "evet" oyu için destek istedi.



Yeni Mahalledeki kahvelerde konuşan AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli, Türkiye'de tüm sıkıntıların yavaş yavaş son bulmaya başladığını belirtti.



Başkan Gedizli, "16 Nisan akşamı da inşallah sandıklar dolusu 'evet' çıkacak ve yüzünü bize çeviren dünya mazlumlarının yüzleri bir kez daha gülecek." dedi.



Halk oylaması sürecinde ellerinden geldiği kadar çalıştıklarını ifade eden Gedizli, şunları kaydetti:



"Yaklaşık 2 aydır halk oylaması çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu çalışmalar sırasında bizlere, 18 madde ile ilgili kafasında soru işareti olanlar sorularını sordular ve cevaplarını aldılar. Hepsi ikna oldu. Bir de dönüp 'hayır' diyenlere bakmak lazım. Neyi, neden savundukları belli değil. Neden 'hayır' dediklerini boşverin, kimlerle aynı saftasınız diye sorduğumuz sorulara bile cevap veremiyorlar."