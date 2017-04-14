Halk Oylamasına Doğru

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Akif Hamzaçebi, halk oylamasına ilişkin, "TBMM'nin gücü artıyor diye afişler görüyorum. Gücü artmıyor. Meclis ne yapar? Bir kanun yapar, iki hükümeti denetler. Kanun yapma yetkisine Cumhurbaşkanı ortak oluyor." dedi.



Beykoz Kastamonulular Derneği tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Hamzaçebi, yeni sistemde Cumhurbaşkanının, Meclis'in kanun yapma yetkisine ortak olacağını söyledi.



Hamzaçebi, "TBMM'nin gücü artıyor diye afişler görüyorum. Gücü artmıyor. Meclis ne yapar? Bir kanun yapar, iki hükümeti denetler. Kanun yapma yetkisine Cumhurbaşkanı ortak oluyor. Kararname ile düzenlediği ve Resmi Gazete'de yayınladığı konular hakkında vatandaşımız dava açamaz. Meclis yine kanun yapacak ama Cumhurbaşkanına tek imza ile kanun gücünde kararname çıkarma yetkisi veriliyor." şeklinde konuştu.



Başbakan Binali Yıldırım'ın parti seçimi yapılmadığı yönünde açıklamada bulunduğunu ve bunu onayladığını ifade eden Hamzaçebi, "Sayın Başbakan, dün güzel bir cümle kullandı. 'Bu bir seçim değil, burada parti seçmiyoruz' dedi. Çok doğru söyledi. Parti seçmiyoruz, lider seçmiyoruz. Onları diğer seçimde konuşacağız. Geçenlerde Adana'da bir toplantı öncesi vatandaşa sordum, 'ne düşünüyorsun' diye. 'Vekilim, yol yaptık diye oy istiyorlar ama ileride ne yapacaklar bilemiyorum' dedi. Şimdi anayasayı konuşmamız lazımdır." ifadelerini kullandı.



Devletin geleceğinin önemli olduğunu vurgulayan Hamzaçebi, sözlerini şöyle tamamladı:



"Devletin bekası diyorlar. Elbette önemli bir konu, devletin bekası dediğimiz zaman, kişilerin durumları önemli mi? Asla. Devletin geleceği önemlidir. Yeni anayasa, devletin bekası için getiriliyor ise bu kadar önemliyse, niye 2,5 yıl sonra yürürlüğe giriyor? Hemen yürürlüğe konulması gerekmez mi? Ama iki madde hemen yürürlüğe giriyor. Birisi partili Cumhurbaşkanlığı diğeri de HSYK atamalarının yapılması, bunlar acil olarak yapılıyor. Sakın ola, bir kişiyi düşünerek konuştuğumu düşünmeyin. Bugünkü siyasi kadroda olan kimseyi kast etmiyorum. AK Partili arkadaşlar şöyle diyor; 'Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar neden karşı çıkıyor? Bir gün onlardan da Cumhurbaşkanı çıkar.' Bunun arkasındaki düşünce nedir? Yarın Cumhurbaşkanı bizden çıkacak düşüncesidir. Ben buna katılmıyorum, kim Cumhurbaşkanı olur, bilemeyiz. İster şu an yürürlükte olan sistemle Cumhurbaşkanı seçilsin, isterse yeni oylaması yapılacak olan sistemle Cumhurbaşkanı seçilsin. Şimdiden Cumhurbaşkanı şu olacak düşüncesiyle, bu teklifi değerlendirirsek yanlış olur."