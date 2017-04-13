Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, "Eğer Kılıçdaroğlu'nun rejim değişikliğinden anladığı şey CHP diktatörlüğünün geri geleceği ümidiyse o rejim 1950'de çok partili hayata geçince bitmiştir." dedi.



Memur-Sen Kızılcahamam Temsilciliğinin düzenlediği "Referandumda Evet Buluşması" etkinliğine katılan Gündoğdu, halk oylamasının bir siyasi parti seçimi olmadığını, 15 Temmuz ruhunun sandığa da yansıması gerektiğini söyledi.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayır gerekçelerine değinen Gündoğdu, şöyle konuştu:



"(Rejim değişiyor, vatan bölünecek) diyorlar. Eğer Kılıçdaroğlu'nun rejim değişikliğinden anladığı şey CHP diktatörlüğünün geri geleceği ümidiyse o rejim 1950'de çok partili hayata geçince bitmiştir.



Batı neden Türkiye'deki bir referandum a açık bir şekilde taraf oluyor ve hayır diyor. CHP'nin Türkiye'de Türk milletine tepeden bakışı neyse Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı da odur."