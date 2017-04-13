Halk Oylamasına Doğru

Bigadiç ilçesine giden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, vatandaşlardan Türkiye'nin gelişmesi ve daha güçlü hale gelmesi için halk oylamasında "evet" oyu için destek istedi.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur ile Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, ilçedeki Kayırlar ve Işıklar Mahalle sakinleri ile buluştu.



Burada bir konuşma yapan Uğur, yaşı itibariyle koalisyonu gördüğünü, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı sistemine ihtiyacı olduğunu söyledi.



Ekmeğin büyümesi ve çocukların geleceği için bu sisteme ihtiyaç olduğunu anlatan Uğur şunları söyledi:



"2002'den bu yana ülkemizde siyasi ve ekonomik istikrar var. Ülkenin ve Balıkesir'in daha hızlı büyüyüp gelişmesi için 16 Nisan önemli. İstiyoruz ki çocuklarımız daha huzurlu bir ülkede yaşasın. İşi olsun, aşı olsun, sıkıntı çekmesin. Atalarımızın dedelerimizin çektiği sıkıntıları çocuklarımız çekmesin. İnşallah 16 Nisan'da Bigadiç'te, Kayırlar ve Işıklar Mahallelerimizde güzel bir karar verecek. Bigadiç 'evet' deyince Türkiye de 'evet' der."