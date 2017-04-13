Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Hüseyin Sezen, 18 yaşını doldurmuş her bir bireyin oy kullanma hakkı olduğunu söyledi.



Sezen yaptığı yazılı açıklamada, oy kullanmanın bir hak olmakla birlikte bir vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.



16 Nisan'da yapılacak Anayasa Değişikliği Referandumu için az bir süre kaldığını anımsatan Sezen açıklamasında şunlara yer verdi:



"Referandumda nerede oy kullanacağını merak edenler için Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen sorgulama sayfasını vatandaşların erişimine açtı. YSK.gov.tr ya da e-devlet üzerinden 'Nerede oy kullanacağım?' seçmen sorgulama sistemine TC kimlik numarası ile giriş yapabilirsiniz.



Halkoylaması için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası taşıyan herkes oy kullanabilir. Kişilerin kimliklerini tereddütsüz şekilde ortaya koyan resmi nitelikteki belgelerin herhangi biri ile oy kullanılabilir.



Örneğin; T.C. kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, pasaport ve ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış olan nüfus kayıt örnekleri gibi."



Sezen açıklamasında ayrıca referandum da partili partisiz tüm Afyonkarahisarlıların üstün desteğiyle kentte evet yönünde oyların çıkacağına inandığını da belirtti.