Halk Oylamasına Doğru

Siirt Emniyet Müdürlüğü, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği için yapılacak halk oylamasında kentte gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 Nisan'da halkoyuna sunulacağı hatırlatıldı.



Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:



"16 Nisan 2017 günü yapılması kararı alınan anayasa değişikliği halk oylamasında halkın iradesini sağlıklı bir şekilde kullanabilmesi, emniyet ve huzur ortamında yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Vatandaşların, halk oylamasının il genelinde emniyet ve huzur ortamında yapılabilmesi için kamu güvenliği ve huzurunu tehdit edecek, kanun dışı eylem ve işlemleri 155 Polis imdat hattını veya 156 Jandarma imdat telefonunu arayarak bildirmeleri büyük önem arz etmektedir."