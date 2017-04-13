Halk Oylamasına Doğru

Van Valiliği, referandum da kentte bulunan 619 bin 560 seçmenin en güvenli şekilde oyunu kullanabilmeleri için tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamada, kentte bin 920 sandıkta 619 bin 560 seçmenin saat 07.00 ile 16.00 arasında oylarını kullanabileceği kaydedildi.



Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:



"İlimizde görev bölgelerine göre jandarma ve polis teşkilatımız, tedbirlerini herhangi bir tereddüde mahal kalmayacak şekilde ve bütün sandıklara göre planlamıştır.



Halkoylaması öncesinde olduğu gibi, oy verme gününde ve ertesinde de güvenlik zafiyeti oluşmayacak şekilde görev ifa edilecektir. Çalışmalarımız, vatandaşlarımızın hiç kimsenin ya da oluşumun, baskı ve tehdidi veya etkisi altında kalmadan, özgür iradelerine göre tercihlerini yapmaları ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması içindir.



Gerek tercihlerin yönlendirilmesine yönelik baskı ve tehditlerin gerekse yaşanabilecek her türlü olumsuzlukların 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Valilik Referandum Harekat Merkezinin (0432) 214 96 45 No'lu telefonlarına vatandaşlarımız tarafından hiç tereddüt gösterilmeden bildirilmesini önemle hatırlatırız."