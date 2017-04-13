Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, referandum sonrası evet çıkması halinde yeni sistemde Meclis'in yapısının daha da güçlendiğini söyledi.



Milletvekili Tin, Kaleiçi Çarşısı esnafını ziyaret ederek vatandaşlara anayasa değişikliği hakkında bilgi verdi, esnafın sorularını cevapladı.



Meclis'in devre dışı bırakılacağı yönündeki iddialarla ilgili konuşan Tin, şöyle dedi:



"Meclis devre dışı bırakılıyor iddiası koca bir yalandan ibaret. Yeni sistemle Meclis güçleniyor ve Cumhurbaşkanı kanun teklif edemiyor. Kanun teklif etme yetkisi milletvekilinin, kanun koyma, kaldırma yetkisi Meclis'indir. Diğer bir konu ise 'Meclis feshediliyor' yalanı. Anayasada mevcut 116'ncı maddeye göre cumhurbaşkanı, 45 gün içinde hükümet kurulamazsa Meclis'i feshediyor.



Biz bunu değiştiriyoruz. Bir siyasi kriz çıkması halinde seçimlerin birlikte yenilenmesine Meclis de karar veriyor, Cumhurbaşkanı da. Önerilen sistemde seçimlerin yenilenmesi iki taraflı işleyen bir uygulamadır. Hangi kuvvet yenilenme kararı alırsa alsın kendi seçimlerini de yenilemiş olacak. Bu düzenleme Meclis'in işlevsiz hale getirilmesi değildir. Yürütmede aksama meydana gelirse Meclis devreye girerek milli iradeye başvurabilecek."



Kanun koyma ve kaldırma yetkisinin Cumhurbaşkanının değil, Meclis'in olduğunu dile getiren Tin, "Meclis yürütmeye karşı daha güçlüdür." dedi.