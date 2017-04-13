Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Sarıoğlan'da vatandaşlarla bir araya geldi.



Sarıoğlan Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Yıldız, AK Parti'nin ortaya koyduğu doğru işler neticesinde alınlarının akıyla halkın arasına çıkabildiklerini söyledi.



AK Parti'nin yalnızca Kayseri'de değil Türkiye'de de birinci parti olduğunu belirten Yıldız, "Hükümete geldiğimizde Türkiye güllük gülistanlık değildi. Türkiye'nin yüzde 68'i 'elimde imkan olsa ülkemi terk ederim' diyordu. Yaklaşık 450 katrilyonluk zarara uğramış bir ülke haline gelmişti. Gece gündüz demeden koşuşturduk Allah'da onun bereketini verdi." dedi.



15 Temmuz hain darbe girişiminin Türk milletinin karşı duruşuyla bertaraf edildiğini belirten Yıldız, ülkemizde bir daha 15 Temmuzların, darbelerin yaşanmaması için 16 Nisan'daki halk oylamasında çıkacak "evet"lerin çok büyük önem arz ettiğini ifade ederek vatandaşlardan destek istedi.